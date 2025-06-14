Эрдоган обсудил с Трампом конфликт Израиля и Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом обсудил конфликт Израиля и Ирана и заявил о готовности Анкары содействовать недопущению неконтролируемой эскалации в регионе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера.

"В ходе телефонного разговора обсуждался конфликт между Израилем и Ираном, а также региональные и глобальные проблемы. Эрдоган заявил, что Турция внимательно следит за напряженностью между Ираном и Израилем и рассматривает начатые переговоры по ядерной программе как единственный способ разрешения спора. Эрдоган заявил, что Турция готова сделать все возможное, чтобы не допустить неконтролируемой эскалации напряженности", - говорится в заявлении.

Эрдоган добавил, что Турция "поддерживает точку зрения США о том, что для разрешения спорных вопросов необходимо продолжать переговоры по ядерной программе".

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары.