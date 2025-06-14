Израиль нанес удары по энергетическим объектам Ирана

Армия обороны Израиля атаковала газоперерабатывающий завод "Фаджр Джам" в районе Бушера на юго-западе Ирана.

Как передает Day.Az, информация об этом распространилась в социальных сетях. Tasnim сообщил о возникшем там пожаре.

Предприятие, расположенное на побережье Персидского залива, является важным элементом иранской энергетической инфраструктуры. Tasnim сообщал о возникшем там пожаре.

Кроме того, израильский беспилотник совершил атаку на объекты крупнейшего газового месторождения "Южный Парс". По предварительным данным, авиаудары причинили значительные повреждения инфраструктуре

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории.