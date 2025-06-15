Азербайджан как модель толерантности: гармония религий и народов в одном государстве

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Во времена, когда мир захлебывается в собственных страхах, когда народы обустраивают границы не только на картах, но и в сердцах, когда религии превращаются в флаги, а языки - в линии фронта, мы становимся свидетелями тревожного парадокса: человечество, достигшее орбит и искусственного интеллекта, всё ещё не научилось мирно уживаться с самим собой.

И в этой буре - вдруг ясное небо. В этом шуме разъединяющих голосов - звучит уверенный мотив: возможно жить иначе. Этот мотив - из Азербайджана.

Не громогласного, не позирующего, не требующего аплодисментов. А Азербайджана - как он есть: глубокого, терпеливого, мудрого, как старик, видевший слишком много, чтобы верить в ярлыки и лозунги. Страны, где уличный чайхана и армянская церковь могут стоять на одной улице. Где не надо доказывать своё право быть "другим", потому что иного понимания мира просто не существует. Потому что здесь - инаковость - не повод для страха, а повод для уважения.

Когда во многих уголках мира терпимость становится хрупким фасадом, под которым гниют предрассудки, Азербайджан строит дом, где каждый камень - это реальное сосуществование. Не декоративное. Не по указке сверху. А выстраданное временем, привычками, едой, музыкой, фразами на разных языках, сказанными с одинаковой теплотой.

Азербайджан не рисует себя ангелом в окружении варваров. Он просто живёт - с достоинством, с верой в человека, с ясным пониманием: национальность, вера, цвет кожи или произношение не делают нас врагами. Нас делают врагами те, кто хочет, чтобы мы в это поверили.

А пока в Европе рушатся памятники, в Америке горят флаги, на Ближнем Востоке проклинают друг друга с минаретов и амвонов - в Азербайджане поют мугам, читают Пушкина, молятся в мечетях и синагогах, пекут хлеб по традициям лезгин и талышей, и улыбаются на улицах детям, не спрашивая, кто их отец - шиит, православный или еврей.

Может быть, мир и вправду сходит с ума. Но есть место, где он - в разуме. Где он в равновесии. Где он - в человеке, а не против него. Это место - Азербайджан.

И если когда-нибудь история вновь повернёт к свету, если человечество захочет выбрать не путь конфликта, а путь разума, - возможно, первый шаг оно сделает по улицам Баку. Там, где храм и мечеть не делят небо, а вместе в него смотрят.

Многонациональная мозаика Азербайджана - это не политический лозунг и не абстрактная риторическая формула. Это историческая, социальная и статистически подтверждённая реальность, получившая новую институциональную форму в XXI веке. Согласно официальным данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в стране по итогам 2023 года проживают представители более 30 различных этносов и народностей. Абсолютное большинство составляет азербайджанский народ - 91,1% от общей численности населения. Однако наряду с этим, в Азербайджане проживает свыше 170 тысяч лезгин (2,0%), более 110 тысяч русских (1,3%), около 75 тысяч талышей, 25 тысяч аварцев, порядка 15 тысяч татов, а также евреи, украинцы, грузины, удины, ингилойцы, цахуры, курды и представители других этнических сообществ.

Особенность азербайджанской модели многонациональности заключается не в количественном составе, а в качественном содержании и глубине интеграции. Здесь принцип национального равноправия и межэтнической солидарности реализован не декларативно, а системно и институционально. Государственная политика в этой сфере строится на равном доступе всех этнических групп к образованию, здравоохранению, труду, культурным инициативам и политическому участию.

Например, в сфере образования в 2025 году на территории Азербайджана функционируют 319 школ, где обучение осуществляется либо на родном языке этнических меньшинств, либо с его включением в учебный процесс. В частности, русский язык преподаётся более чем в 300 школах, лезгинский язык - в 86 учебных заведениях, грузинский - в 12, талышский - в 7. Министерство науки и образования Азербайджана ежегодно обновляет учебные пособия на родных языках, финансируя из госбюджета программы подготовки педагогов для многоязычных школ.

Культурная политика также отражает принцип интеграции и уважения к этническому многообразию. В Азербайджане действует свыше 60 культурных центров и домов культуры национальных меньшинств, в том числе Русский дом в Баку, Лезгинский драматический театр в Кусарах, Еврейский общинный центр, Удинский этнографический музей в Нидже, Талышский культурный центр в Ленкорани. Эти учреждения получают государственную поддержку, а их мероприятия входят в официальный культурный календарь страны. Государственные телеканалы транслируют программы на языках меньшинств, а азербайджанское радио выпускает ежедневные новости на русском, лезгинском, талышском и других языках.

Политическая инклюзия - ещё один фактор, отличающий Азербайджан от многих формально многонациональных государств постсоветского пространства. Представители этнических меньшинств входят в состав Милли Меджлиса. На парламентских выборах избранные депутаты представляли не только азербайджанцев, но и русских, лезгин, талышей, евреев, аварцев. Эта практика сохранилась и в 2025 году. Более того, в местных органах власти в районах с многоэтническим населением наблюдается устойчивое участие этнических меньшинств в управлении. Согласно данным Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджана, около 18% муниципальных служащих в северных и южных регионах республики - это представители этнических меньшинств.

Важнейшую роль играет и религиозное измерение. Азербайджан, как единственная в мире страна с шиитским большинством и светским государственным строем, является также одним из немногих государств, где ислам, христианство и иудаизм сосуществуют в атмосфере уважения и поддержки со стороны государства. В 2025 году на территории Азербайджана функционируют 31 синагога, 14 православных и католических церквей, десятки молельных домов других конфессий. Государство выделяет финансирование на их реставрацию, в том числе за счёт Фонда поддержки религиозных структур. Только в 2024-2025 годах более 3 млн манатов было направлено на реконструкцию храма святого Михаила в Баку и Синагоги горских евреев в Красной Слободе.

Особое внимание заслуживает факт, что международные структуры признают уникальность азербайджанской модели. В 2025 году в очередном докладе ООН по вопросам меньшинств, Азербайджан был включён в перечень государств с "высокой степенью этноконфессиональной стабильности" и "устойчивой практикой интеграционной политики". Аналогичную оценку дал Совет Европы в резолюции о правах национальных меньшинств от марта 2025 года, где Азербайджан отмечен как "образец для стран Восточного партнёрства по сохранению этнического баланса и предотвращению сегрегации".

Азербайджан - светское государство с преимущественно мусульманским населением (порядка 96%, по оценке Pew Research Center), при этом ислам здесь представлен как шиитским (около 65%), так и суннитским (примерно 35%) течениями. Вопреки попыткам экстремистов противопоставить эти ветви, в Азербайджане наблюдается их историческое сосуществование. Именно здесь шиит и суннит могут вместе молиться, жениться, праздновать праздники. Это не просто примирённость - это часть национальной идентичности.

Однако особого внимания заслуживает отношение к нехристианским и немусульманским общинам. Азербайджан остаётся уникальной страной на постсоветском пространстве, где иудеи (особенно горские) не только не преследуются, но и имеют государственную поддержку. По данным Jewish Virtual Library, в стране проживают около 16 тысяч евреев, в том числе ашкеназы, горские и грузинские евреи. В Кубе функционируют две синагоги, еврейские школы, есть еврейский культурный центр в Баку.

Также действуют русская православная церковь, католическая община (включая костёл Святой Марии), протестантские и баптистские организации. И всё это не просто существует, а развивается с открытой поддержкой государства. Пример - официальное восстановление армянской церкви Святого Григория в Баку. Несмотря на оккупацию Карабаха и трагедию Ходжалы, Азербайджан никогда не переносил конфликт с армянским государством на отношения с армянской культурой и религией.

Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что "толерантность - это наш стиль жизни". В Азербайджане это не просто красивая риторика. С 2008 года в стране действует Государственный комитет по работе с религиозными организациями, целью которого является содействие свободе вероисповедания, обеспечение равноправия всех конфессий и защита общества от религиозного экстремизма.

Пример институционального подхода - Бакинский международный центр межкультурного диалога, созданный в рамках инициативы "Бакинского процесса", начатой в 2008 году. За эти годы в Азербайджане прошли четыре Всемирных форума по межкультурному диалогу при поддержке ЮНЕСКО, ООН, ИСЕСКО и Совета Европы. Один только 4-й форум в 2017 году собрал представителей более 120 стран.

Также стоит отметить принятие Национальной стратегии по борьбе с насильственным экстремизмом. Она предполагает не только превентивные меры силового характера, но и программы по образованию, развитию светского религиозного дискурса, поддержке духовных лидеров, диалогу с молодёжью.

Уникальным примером зрелости азербайджанского общества является поведение Азербайджана после восстановления контроля над Qarabağ. Вопреки 30-летнему геноциду азербайджанского населения, разрушению мечетей, кладбищ и культурных памятников, Азербайджан ни разу не применил репрессивную риторику по отношению к христианскому наследию региона. Более того, армянские церкви в Шуше и Ходжавенде находятся под охраной государства, реставрируются и охраняются Министерством культуры.

Международные наблюдатели, включая журналистов из Италии, Израиля и Франции, отмечали, что армянские святыни в Карабахе были в лучшем состоянии после возвращения азербайджанской администрации, чем мусульманские, которые были разрушены или осквернены при оккупации. Это наглядное доказательство того, что религиозная терпимость Азербайджана - это не риторика, а конкретная практика.

В 2024 году в докладе Европейского центра толерантности и взаимопонимания (ECTR) Азербайджан был отмечен как один из немногих государств, "сочетающих светский характер власти с искренним уважением к религиозным чувствам граждан". Это особенно ценно на фоне роста исламофобии в Европе, антисемитизма в США и разрушения межэтнической стабильности в некоторых странах Ближнего Востока.

Азербайджанская модель противоположна западной концепции "идентичности через противопоставление". В Баку не строят толерантность на осуждении прошлого или подавлении большинства. Здесь преобладает восточная философия гармонии - поиск общности в многообразии.

Устойчивость модели объясняется не только государственной волей, но и культурным кодом азербайджанцев. Ещё во времена поэта Насими и философа Махмуда Шабусти религиозная терпимость считалась добродетелью. Гуманизм, воспетый Низами и Физули, не противопоставляет культуры, а соединяет их. Азербайджанская музыка, архитектура и литература всегда были синтезом исламского, тюркского, персидского, кавказского и европейского.

В этом смысле система образования играет ключевую роль. Уроки по этике, светскому государству, межкультурному диалогу преподаются в школах, а в университетах действуют кафедры религиоведения, центры толерантности, программы по диалогу культур.

В 2025 году азербайджанская модель межкультурного и межконфессионального сосуществования перестаёт восприниматься как уникальное исключение в рамках постсоветского пространства и всё более утверждается как экспортируемая альтернатива. Она вызывает интерес как у стран с напряжённым этнополитическим климатом, так и у международных организаций, которые в условиях глобальной фрагментации ищут устойчивые примеры культурной интеграции без утраты идентичности. Именно в этом контексте Азербайджан становится не только принимающей стороной крупных глобальных форумов, но и активным архитектором их содержания и ценностной рамки. За последние годы Баку превратился в признанную площадку, где моделируется международный гуманитарный диалог нового поколения. Это не случайный выбор.

Азербайджан - единственная страна на Южном Кавказе, входящая одновременно в Организацию исламского сотрудничества и в Движение неприсоединения, поддерживающая стратегические отношения как с Европейским союзом, так и с арабским миром, Израилем, Ираном, Индией и странами Африки. Этот уникальный дипломатический статус позволил Баку стать хабом диалога на стыке цивилизаций. Роль Баку как центра глобальной гуманитарной дипломатии подтверждается рядом крупных мероприятий. В 2016 году Азербайджан принял VII Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН. В мероприятии приняли участие более 120 государств, 25 международных организаций и свыше 400 экспертов. Генеральный секретарь ООН тогда подчеркнул: "Азербайджан показал, как можно соединить разнообразие, историю и современность в уникальной формуле взаимопонимания". В 2019 году в Баку прошёл Всемирный саммит религиозных лидеров - мероприятие, собравшее более 250 представителей всех основных конфессий из 70 стран мира. Католики, православные, сунниты, шииты, иудеи, буддисты, индуисты - все они подписали Бакинскую декларацию, в которой был провозглашён приоритет совместной борьбы с религиозным экстремизмом, ксенофобией и насилием под религиозными лозунгами. Это стало важнейшим гуманитарным актом, позднее включённым в доклад Генерального секретаря ООН по межрелигиозному диалогу за 2021-2025 годы как "один из образцовых документов XXI века".

В 2022 и 2023 годах в Баку и Шуше прошли новые раунды Международного форума межкультурного диалога, организованного под эгидой ЮНЕСКО и ИСЕСКО, где Азербайджан впервые выдвинул инициативу создания Глобальной Хартии толерантности и культурного взаимодействия. К 2025 году проект этой Хартии поддержали 19 государств-членов ОИС, включая Саудовскую Аравию, Индонезию и Малайзию, а также ряд европейских наблюдателей. Одним из последних событий, укрепивших дипломатическую репутацию Азербайджана, стал апрельский раунд "диалога доверия" между представителями Святого Престола и Исламского совета Евразии, прошедший в Баку при участии делегаций из 15 стран. В заявлении Ватикана от 12 апреля 2025 года отмечалось: "Азербайджан не просто принимает мероприятия, он задаёт форму, риторику и философию современного межрелигиозного диалога. Это уже не площадка - это центр гуманитарной архитектуры".

В ежегодном докладе Всемирного форума за мир и толерантность, опубликованном в мае 2025 года, Баку был назван "городом глобального доверия", наряду с Женевой и Астаной, как одна из ключевых дипломатических столиц в сфере гуманитарной безопасности.

Эти процессы происходят не в вакууме. На фоне нарастающей фрагментации международного порядка, усиления конфликтов на религиозной и этнической почве, дезинтеграции гуманитарных форматов - Азербайджан демонстрирует практическую возможность другой модели. Это модель, где историческая травма не превращается в идеологию мщения, где этническое различие не ведёт к изоляции, а религиозная принадлежность не используется как политический инструмент. Экспертная группа Исламского центра стратегических исследований (Багдад) в июньском аналитическом бюллетене 2025 года прямо указывает: "Азербайджанская формула религиозной нейтральности, выраженная в активной поддержке иудаизма, христианства и ислама на равных условиях, представляет собой альтернативу как ваххабитскому проекту культурной гомогенизации, так и западной модели мультикультурализма, утратившей политическую субъектность".

Таким образом, к середине 2025 года становится очевидным, что Азербайджан перестаёт быть просто успешным примером на фоне постсоветской или исламской периферии. Он выдвигается в качестве новой гуманитарной платформы, где формируются принципы мирного сосуществования в XXI веке. Именно поэтому мирные инициативы, исходящие из Баку, становятся всё более востребованными: от предложения о создании международного реестра атак на религиозные объекты (озвучено в январе 2025 года в рамках встречи ОИК) до запуска образовательной программы "Мир через культуру" при участии ЮНЕСКО и TURKSOY. Азербайджанская модель больше не нуждается в доказательствах - она сама становится аргументом, инструментом и примером.

Толерантность в Азербайджане - это не утопия и не витрина. Это политическая культура, культурное наследие и стратегический курс. На фоне растущей нетерпимости в мире, попыток использовать религиозные различия как оружие и этничность как повод к насилию, Азербайджан демонстрирует, что возможно иное. Возможна модель, в которой национальная идентичность не отменяет универсальных ценностей, а вера - не отрицает светскость.

Именно в XXI веке становится очевидно: Азербайджанская модель - это не исключение. Это, быть может, единственно возможный путь выживания многонационального государства в условиях глобального мира. И если мир ищет пример, то он должен смотреть не в уставшие зеркала европейской колониальной демократии, а в живое, мудрое и деятельное зеркало, которое держит перед ним современный Азербайджан.

В отличие от многих обществ, где участие женщин в религиозной жизни до сих пор ограничено каноническими барьерами или культурными табу, в Азербайджане наблюдается совершенно иная динамика. Женщины здесь не только имеют равные права в общественной и религиозной сфере, но и зачастую занимают лидирующие позиции в религиозных и межкультурных организациях.

Пример - Центр толерантности и мультикультурализма Бакинского государственного университета, в котором более 60% сотрудников - женщины. В еврейской общине Кубы именно женщины стали инициаторами программ по сохранению языка, фольклора и культурных традиций. Католическая община Баку регулярно организует межконфессиональные благотворительные акции, где женщины выступают основными координаторами.

Эта инклюзивность опирается на правовую базу: Конституция Азербайджана, закон "О свободе религиозных вероисповеданий", а также Гендерная стратегия развития на 2021-2025 годы гарантируют женщинам равные права в религиозных и культурных институтах. Так формируется общество, где свобода и вера не антагонизмы, а союзники в гуманистическом развитии.

Азербайджан регулярно выносит вопросы религиозной и национальной терпимости на международную арену. В 2020 году по инициативе Баку в Генеральной Ассамблее ООН был принят документ "Промоция межкультурного диалога и понимания". В рамках председательства в Движении неприсоединения (2019-2023) Азербайджан выступал с манифестом о создании глобального механизма против ксенофобии.

В ЮНЕСКО Азербайджан продвигает проекты по сохранению нематериального культурного наследия религиозных и этнических меньшинств. Один из недавних успехов - включение традиционного пекарства лезгинского хлеба в список культурного наследия человечества. Подобные проекты не только сохраняют разнообразие, но и показывают миру: толерантность - это не угроза "единству", а условие его прочности.

... И, может быть, в этой точке - у подножия Кавказа, где сливаются тёплое дыхание Востока и трезвый рассудок Запада, где шум прибоя Каспия вплетается в молитвы утреннего азана и звон церковных колоколов, - рождается нечто большее, чем просто модель сосуществования. Здесь рождается новая философия мира, в которой человек важнее флага, вера - глубже конфликта, а различие - не угроза, а источник силы.

Азербайджан не претендует на универсальность. Он не диктует, не навязывает, не учит с трибун. Он просто живёт, сохраняя тысячелетнюю традицию гостеприимства, достоинства, взаимного уважения. Он показывает, что можно быть сильным - и при этом доброжелательным. Можно защищать свою идентичность - и при этом не отрицать чужую. Можно строить светское государство - не разрушая духовного мира граждан.

Пока другие ссорятся, разъединяются, выстраивают стены и барьеры, Азербайджан - строит мосты. И эти мосты - не из бетона, а из человеческих голосов, жестов, обычаев, обедов, семейных историй, песен и стихов. Это мосты, по которым к нам приходят не армии, а друзья.

Толерантность в Азербайджане - это не о вчера и даже не о сегодня. Это о вечном. О том, каким должен быть человек, если он хочет называться человеком. И если завтра на этой земле вновь встанет буря ненависти, Азербайджан вновь ответит тишиной храмов, светом минаретов и улыбкой старого раввина, приветствующего соседа-мусульманина на дворе с гранатовым деревом.

И тогда станет ясно: в мире, где так много боятся и так мало верят, именно здесь, в этой маленькой, но мудрой стране, сохраняется главная вера - в человека.

Это и есть Азербайджан.

Это и есть надежда.

Это и есть будущее.