Иран полностью ответил на атаки Израиля

Иран дал полный ответ на израильские атаки.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил 15 июня министр иностранных дел Исламской Республики Иран Сейед Аббас Арагчи на встрече с дипломатами иностранных государств в Тегеране.

По его словам, Иран в первую ночь ударов по Израилю нацелился исключительно на военные объекты.

Однако, как отметил министр, после того как Израиль атаковал Тегеранский нефтеперерабатывающий завод и ряд экономических объектов в провинции Бушер, Иран начал наносить ответные удары по экономической инфраструктуре Израиля. В результате под удар попали в том числе израильские нефтеперерабатывающие заводы.

"Атаки на экономические районы, включая регион Асалуйе в провинции Бушер, являются ошибочным шагом. Перенос конфликта в регион Персидского залива - крайне опасная эскалация. Это расценивается как попытка расширить географию войны за пределы Ирана. Международное сообщество должно немедленно предпринять шаги для прекращения этих нападений", - подчеркнул Арагчи.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.