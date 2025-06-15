Иран полностью ответил на атаки Израиля - Арагчи
Иран дал полный ответ на израильские атаки.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил 15 июня министр иностранных дел Исламской Республики Иран Сейед Аббас Арагчи на встрече с дипломатами иностранных государств в Тегеране.
По его словам, Иран в первую ночь ударов по Израилю нацелился исключительно на военные объекты.
Однако, как отметил министр, после того как Израиль атаковал Тегеранский нефтеперерабатывающий завод и ряд экономических объектов в провинции Бушер, Иран начал наносить ответные удары по экономической инфраструктуре Израиля. В результате под удар попали в том числе израильские нефтеперерабатывающие заводы.
"Атаки на экономические районы, включая регион Асалуйе в провинции Бушер, являются ошибочным шагом. Перенос конфликта в регион Персидского залива - крайне опасная эскалация. Это расценивается как попытка расширить географию войны за пределы Ирана. Международное сообщество должно немедленно предпринять шаги для прекращения этих нападений", - подчеркнул Арагчи.
В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.
Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.
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