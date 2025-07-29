Белый дом изменил правила по размещению икон на рабочих местах

Государственные учреждения США должны обеспечивать защиту религиозных убеждений чиновников, в том числе не могут запретить им размещать на рабочем месте Библию и иконы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующие уведомление разослал руководителям федеральных ведомств глава управления кадровой службы американского правительства Скотт Купор.

"Государственная служба должна быть комфортным местом для чиновников, исповедующих религиозные убеждения. Допущение религиозной дискриминации на рабочем месте в госучреждении является нарушением закона. Это также может негативно повлиять на набор новых и удержание высококвалифицированных сотрудников, исповедующих религиозные убеждения", - приводится текст документа на сайте ведомства.

Согласно постановлению, госслужащие США могут свободно говорить о своих религиозных убеждениях, обсуждать веру с коллегами, размещать Библию, иконы, кресты, изображения распятия Иисуса Христа и символику иудаизма, а также плакаты религиозного содержания на рабочем месте, приглашать своих коллег в церковь, вместе молиться в свободное от работы время.

"Во время перерыва сотрудник может вовлечь своего коллегу в вежливую дискуссию о том, почему его вера правильная и почему человеку, не придерживающемуся этой веры, стоит пересмотреть свои религиозные убеждения. Однако если человек, не относящий себя к этой религии, просит прекратить такие попытки, сотрудник должен выполнить просьбу", - говорится в документе. Ислам в постановлении не упоминается.

Как отмечает портал Breitbart News, решение администрации президента США Дональда Трампа "разительно отличается" от политики предыдущего президента США Джо Байдена, "часто враждебной по отношению к верующим". По информации газеты The Washington Post, правительство Байдена считало недопустимым для госслужащего свидетельствовать о своей вере на рабочем месте, так как это могло задеть чувства коллег - приверженцев других религий или неверующих. Кроме того, прежняя администрация поощряла пропаганду в госучреждениях идей разнообразия, равенства и инклюзивности, против которой выступает Трамп и его команда.