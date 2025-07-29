https://news.day.az/world/1770701.html Откажется ли Иран от своей ядерной программы? Независимо от того, кто этого требует, Иран не намерен отказываться от своей ядерной программы. Как передает Day.Az, об этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи написал в социальной сети Х.
Откажется ли Иран от своей ядерной программы?
Независимо от того, кто этого требует, Иран не намерен отказываться от своей ядерной программы.
Как передает Day.Az, об этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи написал в социальной сети Х.
"Никто в здравом уме не откажется от плодов огромных инвестиций в отечественные и мирные технологии, которые спасают жизни, - и то лишь потому, что этого требуют задиристые иностранцы", - сказал он.
Министр сказал, что ядерные объекты Ирана серьезно пострадали в результате недавних ударов Израиля и США, однако он заявил, что это не повлияло на решимость иранцев продолжать работу над своей мирной ядерной программой.
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