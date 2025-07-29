https://news.day.az/world/1770727.html Наводнения в Румынии - есть погибшие - ВИДЕО Три человека погибли в результате наводнений в Румынии. Как передает Day.Az, еще более 900 оказались заблокированы в собственных домах.
Наводнения в Румынии - есть погибшие - ВИДЕО
Три человека погибли в результате наводнений в Румынии.
Как передает Day.Az, еще более 900 оказались заблокированы в собственных домах.
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