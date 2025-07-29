https://news.day.az/economy/1770758.html ЦБА обсудил с банковским сектором ключевые итоги и планы развития - ФОТО В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) состоялась встреча с руководящими лицами банков, входящих в расширенный состав президиума Ассоциации банков Азербайджана. Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в публикации на странице председателя ЦБА Талеха Кязимова в соцсети Х.
ЦБА обсудил с банковским сектором ключевые итоги и планы развития - ФОТО
В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) состоялась встреча с руководящими лицами банков, входящих в расширенный состав президиума Ассоциации банков Азербайджана.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в публикации на странице председателя ЦБА Талеха Кязимова в соцсети Х.
Было отмечено, что в ходе встречи были широко обсуждены показатели деятельности и тенденции развития банковского сектора в первом полугодии текущего года.
Также состоялся обмен мнениями с руководителями банков по стратегическим приоритетам на предстоящий период и другим важным вопросам повестки дня сектора.
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