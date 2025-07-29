В Баку два человека утонули в море

На пляже Пиршаги в Баку утонули в море два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, вечером 28 июля житель Имишлинского района 2017 года рождения утонул во время купания в море.

Его тело было извлечено из воды.

На пляже Пиршаги утонул и житель города Баку Руфат Джаббаров (1994 г.р.).

Его тело тоже было извлечено из воды.

По обоим фактам проводится расследование.