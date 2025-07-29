https://news.day.az/society/1770750.html В Баку два человека утонули в море На пляже Пиршаги в Баку утонули в море два человека. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, вечером 28 июля житель Имишлинского района 2017 года рождения утонул во время купания в море. Его тело было извлечено из воды. На пляже Пиршаги утонул и житель города Баку Руфат Джаббаров (1994 г.р.). Его тело тоже было извлечено из воды.
В Баку два человека утонули в море
На пляже Пиршаги в Баку утонули в море два человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, вечером 28 июля житель Имишлинского района 2017 года рождения утонул во время купания в море.
Его тело было извлечено из воды.
На пляже Пиршаги утонул и житель города Баку Руфат Джаббаров (1994 г.р.).
Его тело тоже было извлечено из воды.
По обоим фактам проводится расследование.
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