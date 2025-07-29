«Доля воровская», Пашинян и больные фантазии из Москвы

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о раскрутке пророссийскими каналами темы музыкального фонтана в армянском городе Гюмри.

Day.Az представляет публикацию:

Тему сумасшедшего музыкального фонтана в армянском городе Гюмри - того самого, что решил сыграть "долю воровскую" - неожиданно стали раскручивать.

И что бы вы думали? Пророссийские каналы во главе с работающим на Раша Тудей армянским оппозиционером Микой Бадаляном.

Да, психически здоровый человек подумает, мол чего тут вообще раскручивать? Оказывается, если сильно постараться, то можно: оппозиция обвиняет армянские власти в том, что "доля" из фонтана была ... намеренной провокацией властей.

Гюмри - единственный город Армении, где мэр является оппозиционером. Сам мэр обвинил в инциденте неких "хакеров", но его друзья из Москвы сварганили историю поинтереснее. В общем, "долю" в фонтане якобы запустили армянские власти, чтобы дискредитировать мэра и совершить маленький переворот в отдельно взятом армянском городе.

И нет, они не шутят.

На самом деле, за армянской политикой крайне интересно наблюдать. Возможно, когда-нибудь какой-нибудь студент-медик изучит эти процессы, составит клиническую картину и тех, и других - и защитит докторскую по психиатрии.