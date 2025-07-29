США перебросили ядерное оружие к границам России

- впервые с 2008 года

Впервые с 2008 года США, вероятно, разместили ядерное оружие на территории Великобритании, послав тем самым "прямой и недвусмысленный" сигнал президенту России Владимиру Путину.

Как передает Day.Az, об этом пишет Bloomberg.

Согласно информации, эта операция была проведена демонстративно, с нарушением всех негласных правил секретности и со включенным транспондером, чтобы "Россия все отследила и поняла, что Вашингтон готов к резкому обострению".