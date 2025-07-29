https://news.day.az/world/1770705.html США перебросили ядерное оружие к границам России - впервые с 2008 года Впервые с 2008 года США, вероятно, разместили ядерное оружие на территории Великобритании, послав тем самым "прямой и недвусмысленный" сигнал президенту России Владимиру Путину. Как передает Day.Az, об этом пишет Bloomberg.
США перебросили ядерное оружие к границам России - впервые с 2008 года
Впервые с 2008 года США, вероятно, разместили ядерное оружие на территории Великобритании, послав тем самым "прямой и недвусмысленный" сигнал президенту России Владимиру Путину.
Как передает Day.Az, об этом пишет Bloomberg.
Согласно информации, эта операция была проведена демонстративно, с нарушением всех негласных правил секретности и со включенным транспондером, чтобы "Россия все отследила и поняла, что Вашингтон готов к резкому обострению".
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