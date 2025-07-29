Дурова допрашивали на суде около 10 часов

Парижский суд провел допрос основателя Telegram Павла Дурова.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, Дуров покинул здание суда в Париже после третьего допроса по существу, который продлился почти 10 часов.

Согласно данным, Дуров в сопровождении адвокатов вышел из здания трибунала Парижа около 20.00 по парижскому времени (около 22.00 по Баку). Он отказался отвечать на вопросы журналистов и быстро проследовал к автомобилю.

Два следственных судьи допрашивали Дурова по существу в третий раз с момента его задержания во Франции в августе 2024 года, отмечается в сообщении.

Напомним, что в августе 2024 года Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. Ему предъявили обвинения по шести пунктам из-за отказа сотрудничать с властями Франции.