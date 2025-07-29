Азербайджанский боец стал призером чемпионата мира по ММА

Спортсмен клуба "Габала" Джафарсадыг Мирзоев добился очередного успеха на международной арене.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский боец стал бронзовым призером чемпионата мира по ММА среди юниоров до 18 лет, организованного Международной федерацией ММА (IMMAF) в столице ОАЭ - Абу-Даби.

Мирзоев выступал в весовой категории до 61 кг среди участников в возрасте 16-17 лет.

Отметим, что в чемпионате приняли участие 1050 спортсменов из 60 стран.