https://news.day.az/world/1770703.html Армения отзывает консула из Екатеринбурга Армения отзывает из Екатеринбурга (Россия) почетного консула республики Нарека Спартакяна. Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, причиной стало его несогласие с позицией руководства страны в отношении Армянской апостольской церкви и арестом Самвела Карапетяна.
Армения отзывает консула из Екатеринбурга
Армения отзывает из Екатеринбурга (Россия) почетного консула республики Нарека Спартакяна.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, причиной стало его несогласие с позицией руководства страны в отношении Армянской апостольской церкви и арестом Самвела Карапетяна.
Сам Спартакян в беседе с российскими СМИ лишь отметил, что жил и остается жить в Екатеринбурге, а также содействовать жизни общины даже без статуса почетного консула.
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