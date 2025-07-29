Армения отзывает консула из Екатеринбурга

Армения отзывает из Екатеринбурга (Россия) почетного консула республики Нарека Спартакяна.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, причиной стало его несогласие с позицией руководства страны в отношении Армянской апостольской церкви и арестом Самвела Карапетяна.

Сам Спартакян в беседе с российскими СМИ лишь отметил, что жил и остается жить в Екатеринбурге, а также содействовать жизни общины даже без статуса почетного консула.