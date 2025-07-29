Бакметрополитен усилит режим работы на трех станциях

30 июля, в связи с матчем футбольного клуба "Карабах" против ирландского "Шелбурна" в рамках отборочного этапа Лиги чемпионов УЕФА, в работу Бакинского метрополитена будут внесены изменения.

Как сообщили Day.Az в ЗАО "Бакинский метрополитен", в день игры на трех станциях будет действовать усиленный рабочий график.

С учетом ожидаемого наплыва болельщиков на матч, который пройдет на расположенном рядом со станцией "Гянджлик" Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, предусмотрены дополнительные меры по направлению пассажиропотока к арене, правильной ориентации маршрута, а также обеспечению безопасной и комфортной перевозки.

В соответствии с операционным планом Бакинского метрополитена, применяемым во время массовых мероприятий на этой арене, будет усилен контрольный механизм. Для этого на станции будет задействован дополнительный персонал и составлено специальное дежурное расписание.

Контрольные мероприятия также предусмотрены на станциях "Нариманова" и "28 Мая".

Движение поездов на линиях метрополитена будет осуществляться по летнему графику, однако резервные составы будут находиться в состоянии готовности к выпуску на линии.