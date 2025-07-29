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Азербайджан сохраняет девятое место в Мировом туре дзюдо

Азербайджан сохраняет девятое место в общем зачете Мирового тура дзюдо. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, с начала года наши спортсмены завоевали четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых наград на турнирах серии "Большого шлема". Это позволило опередить Южную Корею, Германию, Италию, Венгрию и многие другие страны.