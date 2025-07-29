Азербайджан сохраняет девятое место в Мировом туре дзюдо

Азербайджан сохраняет девятое место в общем зачете Мирового тура дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, с начала года наши спортсмены завоевали четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых наград на турнирах серии "Большого шлема". Это позволило опередить Южную Корею, Германию, Италию, Венгрию и многие другие страны.

Лидирует Япония (28-22-22), далее следуют дзюдоисты под флагом IJF (13-12-18) а замыкает тройку Франция (12-9-21).