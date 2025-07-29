https://news.day.az/sport/1770775.html Азербайджан сохраняет девятое место в Мировом туре дзюдо Азербайджан сохраняет девятое место в общем зачете Мирового тура дзюдо. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, с начала года наши спортсмены завоевали четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых наград на турнирах серии "Большого шлема". Это позволило опередить Южную Корею, Германию, Италию, Венгрию и многие другие страны.
Азербайджан сохраняет девятое место в Мировом туре дзюдо
Азербайджан сохраняет девятое место в общем зачете Мирового тура дзюдо.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, с начала года наши спортсмены завоевали четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых наград на турнирах серии "Большого шлема". Это позволило опередить Южную Корею, Германию, Италию, Венгрию и многие другие страны.
Лидирует Япония (28-22-22), далее следуют дзюдоисты под флагом IJF (13-12-18) а замыкает тройку Франция (12-9-21).
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