Сколько трудоустроено выпускников по программе обучения за рубежом?

По программе обучения за рубежом трудоустроены более 130 выпускников.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявила в беседе с журналистами руководитель Группы управления государственной программы Туран Топалова.

По ее словам, на сегодняшний день 351 человек является выпускником по Государственной программе по обучению за рубежом.