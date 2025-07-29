https://news.day.az/society/1770798.html Сколько трудоустроено выпускников по программе обучения за рубежом? По программе обучения за рубежом трудоустроены более 130 выпускников. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявила в беседе с журналистами руководитель Группы управления государственной программы Туран Топалова.
Сколько трудоустроено выпускников по программе обучения за рубежом?
По программе обучения за рубежом трудоустроены более 130 выпускников.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявила в беседе с журналистами руководитель Группы управления государственной программы Туран Топалова.
По ее словам, на сегодняшний день 351 человек является выпускником по Государственной программе по обучению за рубежом.
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