https://news.day.az/society/1770753.html Предотвращен ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан с помощью дрона - ФОТО 28 июля в зоне ответственности Пограничных войск Государственной пограничной службы, относящейся к отряду "Горадиз", в результате проведенных поисковых и оперативных мероприятий была пресечена попытка ввоза крупной партии наркотиков с территории Исламской Республики Иран в Азербайджан при помощи беспилотного летательного аппарата.
Предотвращен ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан с помощью дрона - ФОТО
28 июля в зоне ответственности Пограничных войск Государственной пограничной службы, относящейся к отряду "Горадиз", в результате проведенных поисковых и оперативных мероприятий была пресечена попытка ввоза крупной партии наркотиков с территории Исламской Республики Иран в Азербайджан при помощи беспилотного летательного аппарата.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
В ходе поиска в приграничной зоне были обнаружены и изъяты 12 килограммов 100 граммов наркотического средства марихуана, а также 399 таблеток метадона М-40, содержащих наркотические вещества.
По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
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