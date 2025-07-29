В село Хыдырлы прибыла новая группа переселенцев

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в село Хыдырлы Агдамского района вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает во вторник местный корреспондент Trend, сегодня в общей сложности 60 семей (236 человек), вернулись на родные земли и получат новое жилье, передает Day.Az.

Семьи, возвратившиеся в село Кенгерли Агдамского района, ранее временно проживали в различных регионах страны - преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в село Хыдырлы переселяются и получат новые квартиры 60 семей 236 человек, из которых из Бардинского района - 22 семьи (101 человек), из города Баку - 20 семей (73 человека), из Агдамского района - 7 семей (20 человек), из города Мингячевир - 4 семьи (14 человек), из Евлахского района - 3 семьи (5 человек), из города Сумгайыт - 1 семья (6 человек), из Абшеронского района - 1 семья (3 человека), 1 семья (2 человека) - из Агджабединского района, 1 семья (2 человека) - из Габалинского района.

С учетом последнего этапа переселения, общее число возвращенных в село Хыдырлы семей достигло 130, состоящих из 512 человек.