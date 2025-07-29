В Хачмазе пройдет Фестиваль персиков

Фестиваль персиков пройдет 7 августа в Хачмазском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие планируется провести на территории Food City Agrocomplex, расположенного в городе Худат.

Проводимый по инициативе Исполнительной власти Хачмазского района фестиваль направлен на развитие производства персиков в стране, повышение экспортного потенциала этого фрукта, популяризацию национальных традиций и обычаев, а также гостеприимства азербайджанского народа и туристических возможностей республики.

В рамках фестиваля посетителям будут представлены композиции о традициях и обычаях нашего народа, национальные танцы, сорта персика, выращиваемые в регионе, сладости и напитки, приготовленные из этого фрукта. Также здесь можно будет ознакомиться со стендами, отражающими кухню и образ жизни проживающих в регионе национальных меньшинств.