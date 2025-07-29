https://news.day.az/politics/1770726.html Обсуждено азербайджано-иранское сотрудничество Состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Азербайджана Араза Азимова с послом Ирана в Азербайджане Моджтабой Демирчилу. Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство ISNA, в ходе обсуждений были рассмотрены текущее состояние двусторонних отношений, а также ряд региональных и глобальных вопросов.
Обсуждено азербайджано-иранское сотрудничество
Состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Азербайджана Араза Азимова с послом Ирана в Азербайджане Моджтабой Демирчилу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство ISNA, в ходе обсуждений были рассмотрены текущее состояние двусторонних отношений, а также ряд региональных и глобальных вопросов. Посол Моджтаба Демирчилу подчеркнул, что отношения между двумя странами развиваются на основе принципов дружбы и братства.
Стороны заявили о важности продолжения сотрудничества, основанного на взаимных интересах, и дальнейшего укрепления двусторонних отношений.
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