Обсуждено азербайджано-иранское сотрудничество

Состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Азербайджана Араза Азимова с послом Ирана в Азербайджане Моджтабой Демирчилу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство ISNA, в ходе обсуждений были рассмотрены текущее состояние двусторонних отношений, а также ряд региональных и глобальных вопросов. Посол Моджтаба Демирчилу подчеркнул, что отношения между двумя странами развиваются на основе принципов дружбы и братства.

Стороны заявили о важности продолжения сотрудничества, основанного на взаимных интересах, и дальнейшего укрепления двусторонних отношений.