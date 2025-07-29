Баку и Киев выходят на газовую траекторию

Автор: Лейла Таривердиева

Настоящей сенсацией стала в этот понедельник новость о подписании первого газового соглашения между украинской государственной нефтегазовой компанией "Нафтогаз" и SOCAR Energy Ukraine - "дочкой" азербайджанской госнефтекомпании SOCAR. Соглашение предусматривает импорт природного газа по Трансбалканскому маршруту - по коридору Болгария-Румыния-Украина.

Глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий сказал о достигнутой договоренности так: "Это небольшой по объему, но стратегически важный шаг, который открывает путь к долгосрочному сотрудничеству".

Никаких подробностей контракта не разглашается, нет информации об объемах и сроках.

Надо сказать, что Украина присматривается к азербайджанским углеводородам уже давно.

Еще в 2011 году "Нафтогаз Украины" вел переговоры с Госнефтекомпанией Азербайджана о поставках 2 миллионов тонн нефти в год. На тот момент SOCAR уже осуществляла поставки нефти на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и на два НПЗ (Надворнянский и Дрогобычский).

В октябре 2021 года "Нафтогаз" и SOCAR подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области развития наземных и морских технологий. В сообщении украинской компании отмечалось, что сотрудничество с SOCAR может технологически ускорить освоение месторождений на Черном море, учитывая большой опыт азербайджанской компании в морском бурении, наличие у нее собственного бурового флота и технологических возможностей для работы на сложных участках на суше.

В мае прошлого года состоялась встреча президента SOCAR Ровшана Наджафа с генеральным исполнительным директором "Нафтогаза" Алексеем Чернышовым. Как сообщалось, на встрече стороны обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой отрасли.

Отметим, что "Нафтогаз" рассчитывает договориться с Баку не только о поставках газа, но также об аренде SOCAR газохранилищ Украины. Ранее генеральный директор "Нафтогаз" Алексей Чернышов в интервью одному из украинских СМИ заявил, что газохранилища Украины - самые большие в Европе с объемом в 31 миллиард кубометров. Для собственных нужд стране достаточно не больше половины, остальные объемы она могла бы сдавать в аренду и на этом зарабатывать. Причем, Украина предложила иностранным партнерам использовать свои хранилища газа на льготных условиях - в режиме таможенного склада, без налогов и сборов.

По информации мировых СМИ, недавно "Нафтогаз" привлек кредиты в объеме около 120 миллионов долларов для финансирования импорта газа из новых источников. Подземные хранилища на сегодня заполнены на четверть, что является самым низким показателем за последние 11 лет. В то же время за первое полугодие Украина купила газа в десять раз больше, чем за тот же период прошлого года. Газ покупается из Венгрии, Словакии и Польши. Если тестовые операции пройдут успешно, то этот список пополнится и Азербайджаном.

В отличие от прочих партнеров Украины Азербайджан обладает огромным опытом в нефтегазодобыче и будет поставлять свой, а не транзитный газ. В идеале Украина могла бы стать важным узлом для хранения и прокачки азербайджанского газа покупателям в Европе. Со своей стороны Баку всегда готов к сотрудничеству и к содействию тем, кто нуждается в помощи. Как известно, после начала российско-украинской войны, наша страна предоставила посредством заправок SOCAR в Украине сотни тысяч литров бесплатного бензина автомобилям специального назначения.

В свете сегодняшних хороших новостей не лишним будет напомнить о скандале конца прошлого года, когда Украина на официальном уровне попыталась обвинить Азербайджан в намерении поставлять ей российский газ под видом азербайджанского. Говорили об этом с подачи некоторых европейских кругов только политики, причем, на самом высоком уровне. Руководство же "Нафтогаза" прокомментировало слухи как манипуляцию. Специалисты понимали всю абсурдность подобных предположений, а из Баку терпеливо и неоднократно пытались объяснить, почему российский газ никак не может попасть в Европу через Азербайджан. Слухи начали распространяться в рамках антиазербайджанской кампании в связи с СОР29 и набрали силу к декабрю 2024 года, когда президент Зеленский заявил, что "Украина не позволит транзит российского газа под видом азербайджанского". Точнее, имени Азербайджана он не произнес, говорил о "другой стране", но смысл и адресность от этого не поменялись.

В тот период Киев готовился к прекращению транзита российского газа в Европу и ЕС искал варианты для замены. В качестве варианта по инициативе Евросоюза появилась идея прокачки через Украину азербайджанского газа. Более того, Еврокомиссия и украинская сторона обратились к Баку с просьбой посодействовать продолжению российских поставок. Тот приложил все свои дипломатические способности, и не его вина, что Киеву с Москвой не удалось договориться. Как бы там ни было, Азербайджан не имел отношения к рождению инициативы о замене в трубе российского газа на азербайджанский. Тем не менее, пропаганда представляла все так, будто Баку рассчитывает помочь России продавать свой газ под видом азербайджанского.

Откуда взялся этот нарратив, долго гадать не пришлось, и все же послевкусие осталось. Тем временем энергокомпании двух стран продолжали работать, и сегодняшние новости, конечно же, обрадовали всех.

Сотрудничество и добрые отношения - это то, к чему всегда стремится в своей внешней политике Азербайджан. У Украины появилась очередная возможность в этом еще раз убедиться.