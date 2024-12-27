Дело о газе: Запад боится успеха энергетической стратегии Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

Вопрос "чей газ в трубе?" возник практически из ниоткуда. Не находя других поводов для громкой дискредитации Азербайджана, определенные европейские круги шумно закинули его в дискурс. Само собой, шумели те, кто азербайджанский газ не получает. "Царь то не настоящий", точнее, "газ то не настоящий!" начали писать наперебой европейские медиа. То есть в трубу Южного газового коридора пускается не газ "Шахдениза", а какой-то другой, совсем посторонний. Азербайджан и его партнеры терпеливо опровергли слухи. Однако дезинформация продолжает выбрасываться в западные и украинские СМИ при каждом удобном случае.

Накануне одно из украинских медиа снова в подробностях принялось обсуждать несуществующую тему, выставлять идею Евросоюза о возможности замены российского газа азербайджанским как предложение Баку, в очередной раз устраивая бурю в стакане воды. "Смешная схема", о которой говорит украинское СМИ, имеет отношение к Азербайджану лишь постольку, поскольку в обсуждениях присутствовало его имя.

Еще в сентябре настрой украинской стороны был иным. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил журналистам, что страна готова транспортировать в Европу топливо из других стран. По его словам, теперь Европа может вместо российского газа использовать газ, например, из Азербайджана или Казахстана. "Это может быть другой транзитный газ, который пойдет, например, из среднеазиатских стран", - цитируют Подоляка СМИ. По его словам, если Европа захочет получать газ из Казахстана или Азербайджана, Киев обеспечит поставки, если будут соответствующая логистика, запрос и контракт, в котором будет отдельно прописана транзитивная роль Украины.

Но обо всем по порядку.

В начале декабря Азербайджан начал поставки природного газа в Словакию. Словакия стала двенадцатой страной, получающей азербайджанский газ после Турции, Грузии, Италии, Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии, Сербии, Словении, Хорватии и Северной Македонии. Это нельзя расценивать иначе как успех. Словацкая компания SPP, являющаяся крупнейшим оператором национальной газовой энергосистемы, подписала краткосрочный пилотный контракт на поставку газа из Азербайджана с SOCAR. Страна полностью зависит от поставок российского газа через Украину и опасается за свою энергобезопасность в связи с прекращением транзита по этой трубе с 31 декабря 2024 года. То есть через несколько дней Словакия, а также ряд других импортеров российского газа останутся без топлива.

Как известно, любой успех Азербайджана тяжело переносится в некоторых кругах. Поэтому после объявления о том, что азербайджанский газ пойдет в еще одну страну Евросоюза, тема "газ не настоящий" снова была поднята и стала предметом обсуждений. Напомним расцвеченную фейками статью в Politico Europe, появившуюся после успешного завершения СОР29. В статье безо всяких доказательств утверждалось, что Азербайджан якобы продает европейским партнерам российский газ, и тот же газ он, дескать, пустит по украинской трубе в Европу, если сторонам удастся договориться. Ложные нарративы были подхвачены и разнесены "ветром". Азербайджанской стороне снова пришлось объяснять на пальцах всем, почему российский газ никак не может попасть в Европу через Азербайджан. Опровержения пришли и от самого Евросоюза. Как заявил журналистам представитель Еврокомиссии по климатическим и энергетическим вопросам Тим Макфи, Южный газовый коридор, по которому поступает азербайджанский газ в ЕС через территорию Грузии и Турции, имеет выход только на азербайджанское газовое месторождение и никак не связан с более широкой национальной газотранспортной сетью. Кроме того, Азербайджан за два года импортировал для внутреннего потребления из РФ только 1 миллиард кубометров газа, а в Европу отправляет половину из 24 миллиардов экспортируемого им газа, подчеркнул Макфи.

После заявлений представителя Еврокомиссии посол Азербайджана в Германии Насими Агаев написал на своей странице в соцсети Х: "О, но что же теперь придумают "слуховые мельницы" некоторых политиков ЕС, экспертов и журналистов? Конечно, они не позволят такой мелочи, как факты, встать у них на пути!".

И был прав. Действительно, самые вопиющие факты и доказательства не являются помехой для ангажированных СМИ. Авторы провокаций всегда делают расчет на то, что наших опровержений никто не увидит, а вот написанное, например, Euronews или Financial Times, будет прочитано и усвоено.

Так называемый мозговой центр Bruegel пораскинул мозгами и пришел к выводу, что Азербайджан, если сделка о транзите через Украину состоится, будет продавать в Европу не свой, а российский газ. Эта контора провела в октябре исследование и объявила, что "Россия будет поставлять газ в Украину, маркированный как "азербайджанский газ", а Азербайджан будет покупать газ у России, маркированный как "российский газ", используя ту же инфраструктуру". Bruegel - европейская исследовательская организация, работающая в области международной экономики. Однозначные выводы, бездоказательно сделанные мозговым центром, заставляют усомниться в его компетентности.

На днях Euronews сообщил, что после встречи с лидерами Европейского союза в Брюсселе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна больше не будет разрешать транзит российского газа через свою территорию. "И запрет, - цитируем издание, - будет распространяться на любой поток газа из России, чтобы избежать риска продажи российского газа в Европу под видом азербайджанского".

Euronews признает, что сам Зеленский Азербайджана напрямую не упоминал, это сделал журналист Financial Times, задавший ему вопрос. И в такой форме слова Президента Украины пошли путешествовать по западным и российским СМИ. Тем не менее, журналист хоть и дал отсебятину, нельзя сказать, что он сильно ошибся. Можно было и не произносить имени Азербайджана - все равно понятно, кому адресовано вот это: "Мы не хотим играть в игру, в которой другая страна получает газ из России, а затем транзитирует его. Это то же самое, что продолжать получать прибыль от этой войны и отправлять деньги в Россию".

Фактически Баку обвиняют в том, чего он не делал и делать не собирается. Идея экспортировать свой газ по украинской трубе не принадлежит Баку. Сохранение транзита через украинский газопровод - это была идея европейцев, и, насколько можно судить по публикациям в СМИ, Украина тоже не сказала первоначально однозначного "нет", а включилась в обсуждения. Мы тут, признаться, были удивлены. Вообще, само продолжение транзита российского газа после начала войны было непонятным решением. Все два года через территорию Украины, на которую падали российские снаряды, газ исправно шел в Европу, которая так же исправно голосовала за санкции против России. Доход от транзита получала Украина, от экспорта - Россия, а европейцы спокойно грели свои квартиры. В общем, все были довольны и никто не оставался в накладе. Поэтому, когда поднялся шум вокруг фейка о российском газе в трубе ЮГК, это прозвучало очень странно. Возмущались те, кто, несмотря на праведный гнев в связи с действиями Москвы в Украине, не гнушался, тем не менее, наращивать закупки газа и финансировать таким образом Россию. А еще более анормально звучали возмущения с украинской стороны, которая получала стабильный доход от прокачки газа вражеского государства своим союзникам. Ситуация абсолютно ненормальная.

В июне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что чиновники в ЕС ведут переговоры о продолжении поставок газа через ключевой трубопровод Россия-Украина в 2025 году. По информации источников, один из обсуждаемых вариантов состоит в том, чтобы европейские компании покупали газ из Азербайджана и закачивали его в российские трубопроводы, идущие в Европу. "Подобное соглашение позволило бы Европе избежать неловкости, связанной с покупкой российского газа в то время, когда она пытается сократить доходы Москвы", - указано в публикации. Говорилось также о выгоде Украины от такой сделки. Только за один 2021 год доходы страны от транзита газа составили около 1 миллиарда долларов. А если верить российским СМИ, то по контракту, заключенному в 2019 году, страна зарабатывала в год по 2-3 миллиарда долларов. На здоровье.

Европейский Союз и Украина обратились к Азербайджану с просьбой содействовать переговорам с Россией по соглашению, срок которого истекает в конце этого года. Как пишет Reuters, в течение года азербайджанская сторона прилагала усилия, однако Киев с Москвой не сумели договориться.

Не удалось также договориться о замене в трубе российского газа на азербайджанский. В принципе, при достижении согласия между российской и украинской сторонами Азербайджан мог бы посодействовать Европе, однако у него нет в разработке такого количества газа, чтобы пустить его еще и по этому трубопроводу. Для того, чтобы заполнить эту трубу, необходимо нарастить добычу имеющихся немалых запасов, но это требует инвестирования, а вкладываться в нефтегазовые проекты Европа, как известно, сама себе уже запретила в связи с гипотетическим полным отказом от ископаемого топлива. Поставки могут вестись только посредством своповых операций, но в этом случае тема "газ то не настоящий" будет постоянно висеть на повестке. А нам то надо?

Отвечая на вопрос Reuters во время Второго шушинского медиафорума в июле этого года, Президент Ильхам Алиев подтвердил, что Украина и Европейская комиссия обратились к Баку с просьбой оказать содействие в продлении контракта с Россией. "Если мы сможем помочь, мы поможем", - сказал он. Вместе с тем, глава государства дал понять, что Азербайджан намерен действовать осторожно, помятуя о фйковых обвинениях в якобы перепродаже им российского газа европейским партнерам.

"Вы, наверное, слышали, что Азербайджан снова обвинили в перепродаже российского газа в Европу. И это очередная абсолютно фейковая новость. Приведу лишь один пример: да, мы законтрактовали один миллиард кубометров газа из России, когда цена на международных рынках была очень высокой, цена на российский газ была доступной. Это была чисто коммерческая сделка, не более того. И, как я уже сказал, мы экспортируем 25 миллиардов кубометров, и только 1 миллиард кубометров - импортируем. Так что обвинения в том, что мы являемся своего рода каналом для экспорта российского газа, абсолютно несправедливы. Это была абсолютная ложь. Поэтому, имея такой опыт, мы ведем себя очень осторожно. Нам хватает того, что мы имеем сегодня, нам этого вполне достаточно", - заявил Президент Азербайджана.

Одним словом, Азербайджан посредничал в продлении контракта между Россией и Украиной о транзите газа для Европы. Это глава государства еще раз обозначил в своем выступлении на международном форуме Черноббио в сентябре. Он заявил, что Россия, Украина и европейские институты обратились к Азербайджану в связи с продолжением транзита газа по территории Украины и приложены большие усилия для того, чтобы прийти к общему знаменателю. Президент Азербайджана подчеркнул, что если транзит остановится, несколько стран Европейского Союза столкнутся с серьезными трудностями. Баку желает поддержать эти страны и Украину, потому что если транзит газа остановится, то украинская газораспределительная система будет полностью парализована.

Все это произойдет уже через несколько дней.

Азербайджану, как сказал Президент, достаточно того, что у него есть. Европейский рынок расширяется, к ЮГК присоединяются все новые и новые страны. У страны богатые месторождения, и при наличии серьезных намерений со стороны Европы, добыча может быть и увеличена. Пока же Европа продолжает играть в полный отказа от ископаемого топлива, Азербайджан не будет сильно напрягаться.

Напоследок заметим, что полностью отказаться от нефти и газа у Европы все же не получится. Америка ей этого не позволит. Трамп уже пригрозил жесткими мерами, если европейцы не станут покупать у США ее нефть и газ. Впрочем, пусть сами разбираются.