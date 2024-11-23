Партнеры Азербайджана не останутся без АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО газа

Автор: Лейла Таривердиева

Когда-то существовало представление, будто журналистика западного образца является верхом профессионализма, независимости и беспристрастности и всем следует равняться на нее. Но этот миф уже развеян. Разубеждаться нам пришлось, к сожалению, на собственном примере. Крупные и авторитетные мировые СМИ показали, что ангажированность и фейки им вовсе не чужды.

Только недавно Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил о том, что двойные стандарты, привычка поучать другие страны, политическое лицемерие и фейки стали устоявшимся modus operandi (образом действий) некоторых западных политиков, НПО и СМИ, а издание Politico уже успело подтвердить это очередной сомнительной публикацией.

На днях издание порадовало не симпатизирующие нам круги статьей об азербайджанском газе. Автор, явно ничего не смыслящий в затронутой им теме, пытался доказать, что, во-первых, обсуждение газовых сделок на климатической конференции СОР29 было "ай-ай-ай", и, во-вторых, Азербайджан, увеличивая экспорт в Европу, собирается якобы продавать европейским партнерам российский газ под видом своего. Как всегда, обвинения и предположения не подкреплены никакими цифрами и фактами, а основываются лишь на утверждениях так называемых "диссидентов" и ангажированных экспертов. К тому же, все это звучит как-то странно, если учесть, что страны ЕС сами продолжают закупать газ у России.

Начнем с того, что газовые сделки с Европой заключаются по инициативе и по желанию самих европейских стран. Президент говорил об этом и на открытии Саммита лидеров СОР29. В выступлении не было никакого подтекста и двусмысленностей. Все было высказано прямо и по существу.

Азербайджан не бегает за покупателями, они находятся сами. Спрос рождает предложение, а не наоборот. И спрос растет, так как с начала будущего года завершаются контракты с Россией и ее европейские клиенты понимают, чем это им грозит. В обсуждениях на тему закупок азербайджанского газа во время СОР29 нет никаких противоречий. Мир пока что не ставит вопрос о немедленном отказе от ископаемого топлива. Самые ярые активисты борьбы за климат сами импортируют нефть и газ, без которых их экономики рухнут. Так что вопросы не к нам.

Что касается фантазий о запасах газа у Азербайджана и якобы экспорте страной партнерам российского топлива, то это фейк, который распространяется уже не в первый раз и не в первый раз опровергается. Politico решило подбросить дров в этот фейковый костер, утверждая, что европейцы, покупая газ у Азербайджана, дескать, покупают его у России.

Этот фейк не раз разоблачался на уровне самого Евросоюза. Год назад в ответ на вопрос проармянского журналиста на одном из брифингов представитель Европейской комиссии по климатическим действиям и энергетике Тим Макфи заявил: в тех поставках, которые ЕС импортирует из Азербайджана, нет российского газа. "Это вопрос объемов. Объем газа, который экспортируется из России в Азербайджан, значительно меньше того, что мы импортируем из Азербайджана, поэтому в этих поставках нет российского газа. Мы импортируем только каспийские ресурсы", - подчеркнул он.

Выступая на международной конференции в Туркменистане, вице-президенту SOCAR Эльшаду Насирову пришлось на пальцах разъяснять, почему российский или туркменский газ никак не могут попасть в трубу Южного газового коридора и, соответственно, добраться до ТАР. Газ с месторождения "Шахдениз" поставляется на терминал Сангачал и оттуда есть только один выход - Южно-Кавказский трубопровод. Никакой другой газ ниоткуда в этот трубопровод попасть не может!

Для не разбирающихся в теме журналистов западных изданий уточним, на всякий случай, что Южно-Кавказский трубопровод является сегментом Южного газового коридора и соединяется с TANAP, который в свою очередь перетекает в TAP. Это фактически единая труба и по ней до конечного покупателя идет только то, что было закачано в терминале Сангачал.

И еще одна плохая новость для производителей фейков. Газ у Азербайджана есть и добыча растет.

По данным Минэкономики, за январь-октябрь текущего года в стране добыто 41,5 млрд. кубометров природного газа. С "Азери-Чираг-Гюнешли" было добыто 10,9 млрд. кубометров газа, с "Шахдениз" - 22,9 млрд. кубометров, с "Абшерон" - 1,3 млрд. кубометров, по SOCAR - 6,4 млрд. кубометров газа. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча газа увеличилась на 1,4 млрд. кубометров.

Начало эксплуатации месторождения "Абшерон" открывает большие возможности для наращивания газового экспорта. А в начале 2024 года консорциум, возглавляемый BP, сообщил об обнаружении крупного газового резервуара в глубоководных пластах "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в Каспийском море. Согласно оценкам, запасы газа на новом месторождении составляют 4 трлн. кубических футов, что эквивалентно примерно 113 млрд. кубометров. Это открытие способно существенно увеличить экспортные возможности Азербайджана. Добыча газа на АЧГ, как ожидается, начнется в будущем году. И возникает вопрос: зачем Азербайджану чей-то газ при наличии таких ресурсов?

Так что партнеры Азербайджана без газа не останутся. Подчеркнем - не останутся без АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО газа.