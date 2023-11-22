Какой газ ближе к телу: новый тренд в западной пропаганде

Автор: Лейла Таривердиева

Был такой старый анекдот от армянского радио. Даже не анекдот, а загадка. Вопрос: в середине газ, по краям зараза - что это? Ответ: жена Карапета пьет газированную воду.

Призывы к санкциям против Азербайджана и отказу от его газа стали в последние месяцы настоящим трендом в проармянской западной пропаганде. Пока они звучат не на официальном уровне (за исключением Макрона), однако этим трендом пытаются активно пользователя различные элементы с низкой социальной ответственностью, нуждающиеся в поддержке и голосах армянства.

Особенно в этом плане усердствует неадекватный американский предприниматель индийского происхождения Викек Рамасвами, который очень хочет стать президентом США. Этот тип, умеющий лишь считать деньги и ничего не смыслящий в политике, в преддверии предстоящей выборной кампании поймал волну, способную принести ему некоторые дивиденды в виде голосов американского армянства. У армян Америки давно не было такого "правильного" кандидата. Все прочие были слишком искушены в политических играх и сразу забывали все обещания, оказываясь в президентском кресле. Этот же клоун своим поведением дает надежду, что армянам, наконец, может повезти заполучить главу администрации, который реально будет отплясывать под их дуду.

На днях мистер Рамасвами призвал Вашингтон оказать Европе поддержку в энергетическом секторе, чтобы уменьшить ее зависимость от Азербайджана и "прекратить финансирование преступлений против армян Нагорного Карабаха". Таким заявлением он наверняка добавил себе пару тысяч виртуальных голосов. Армяне в восторге. В отличие от европейцев. К отказу от азербайджанских энергоресурсов в Европе настойчиво призывает только Франция, которая их не покупает. А в целом возмущение Евросоюза несговорчивостью Баку выливается лишь в ничего не значащие резолюции и заявления. Например, Европарламент, как все помнят, в начале октября потребовал от руководства ЕС пересмотреть отношения с Азербайджаном и отказаться от его газа и нефти. Вряд ли такая перспектива обрадовала другие страны, особенно Восточную и Южную Европу, для которой азербайджанский газ стал очень серьезным подспорьем после введения санкций против России. Как раз на днях было подписано соглашение о поставках 400 миллионов кубометров каспийского газа в Сербию. И никто из импортеров азербайджанского газа пока что к Баку с отказами от сотрудничества не обращался.

И вообще, санкции санкциями, а своя рубашка всегда ближе к телу. Верящему в силу санкций и желающему стать президентом США бизнесмену Рамасвами стоит расширить кругозор и ознакомиться с обнародованными на днях данными Евростата. Согласно представленным цифрам, несмотря на данное Штатам обещание отказаться от топлива из России, страны Европы закупили у нее в 2023 году сжиженный природный газ на 6,1 млрд. евро, значительно возросло количество судов, перевозящих европейским покупателям российский СПГ. Более половины экспортированного в этом году Россией сжиженного природного газа купили именно страны ЕС. И что примечательно, самые ярые союзники Украины (во всяком случае, на словах) Испания и Франция заняли второе и третье место среди импортеров российского топлива. Первая внесла в российский бюджет за 9 месяцев 1,8 млрд. евро, вторая - 1,5 млрд. евро. А что совсем уж забавно - российский СПГ покупают даже такие радикальные ненавистники Москвы, как Эстония и Литва.

И всех их можно понять. Америке хорошо диктовать условия и чего-то требовать, а проблемы из-за санкций у европейцев, а не американцев. Вот, грубо говоря, наплевали на требования из-за океана и сумели к зиме заполнить подземные газохранилища до рекордных 99,6 процентов.

Но такое положение не устраивает США, которые опасаются потерять ведущие позиции на европейском рынке СПГ. Сейчас американский сниженный газ занимает 70 процентов этого пространства, хотя в два раза дороже российского. Но тут европейским потребителям деться некуда, отказать американцам невозможно. После введения санкций и сокращения поставок из России трубопроводного газа, Европа начала наращивать закупки СПГ. Хотя у Штатов позиции все еще прочные, там уже начали задумываться о том, что в перспективе европейский рынок может стать для них не таким уж комфортным. Поэтому были приняты меры по ограничению возможностей России экспортировать свой СПГ. Неделю назад США впервые объявили о санкциях в отношении российского проекта по производству сжиженного газа. Он еще не реализован, но, если прогнозы оправдаются, то возможности РФ в этом плане в три раза возрастут. США приняли превентивные меры, и в начале ноября Госдеп объявил о пакете санкций против создающегося российского предприятия по производству СПГ "Арктик СПГ 2", которое должно было начать экспорт в будущем году. Однако этого, по-видимому, уже не произойдет, потому что американская сторона дала участвующим в проекте иностранным компаниям, в том числе французской TotalEnergies, время до конца января продать свою долю. Французы и японцы послушно приступили к изучению этого вопроса.

Такими вот методами делается энергетическая политика.

Как неоднократно подчеркивал Баку, азербайджанский газ не является конкурентом российскому и поставки из Азербайджана не могут заменить российские поставки в Европу в полном объеме. Не могут они составлять конкуренцию и экспорту американского СПГ в Евросоюз. То есть азербайджанский газ не представляет угрозу для американских интересов в Европе, поэтому расширение Южного газового коридора и увеличение с началом войны в Украине экспорта каспийских ресурсов было встречено в Вашингтоне благосклонно. Тем не менее, нельзя не заметить, что после 44-дневной войны тема экспорта азербайджанского газа в Европу нет-нет, да стала временами забрасываться в дискурс в качестве инструмента прессинга на Баку. Инструмент не срабатывает, но подобный шантаж оставляет неприятное послевкусие.

На фоне резко роста закупок странами ЕС газа у России очень странно звучат попытки обвинить Азербайджан в якобы реэкспорте российского газа и помощи Москве в обходе санкций. Мол, у Азербайджана закончился собственный газ и теперь он перепродает европейцам российский. Этот бред был неоднократно опровергнут, в том числе со стороны Евросоюза. В ответ на вопрос проармянского журналиста на одном из брифингов представитель Европейской комиссии по климатическим действиям и энергетике Тим Макфи заявил: в тех поставках, которые ЕС импортирует из Азербайджана, нет российского газа. "Это вопрос объемов. Объем газа, который экспортируется из России в Азербайджан, значительно меньше того, что мы импортируем из Азербайджана, поэтому в этих поставках нет российского газа. Мы импортируем только каспийские ресурсы", - пояснил он.

Но вопрос с подачи армянской стороны все равно продолжает появляться на повестке, и, выступая в октябре на международной конференции в Туркменистане, вице-президенту SOCAR Эльшаду Нассырову пришлось на пальцах разъяснять, почему российский или туркменский газ никак не могу попасть в трубу Южного газового коридора. Газ с месторождения Шахдениз поставляется на терминал Сангачал и оттуда есть только один выход - Южно-Кавказский трубопровод. Никакой другой газ в этот трубопровод попасть не может. НЕ МОЖЕТ.

Казалось бы, элементарно. Но не для пропаганды.

Сегодня американцы призывают Армению отказаться от российского газа, пообещав обеспечить ее потребности в топливе. По мнению экспертов, физически это осуществимо. СПГ и дизельное топливо могут доставляться в черноморские порты Грузии, а оттуда по железной дороге в Армению. Тут вопрос в другом - сможет ли Ереван оплачивать эти поставки. Само собой, дорогой американский газ ей не по карману, но, учитывая политические тренды, американцы, скорее всего, пойдут Армении на уступки и будут закрывать на многое глаза. Разве не смешно? Армения находится по соседству со странами, сидящими на газе, но будет получать топливо из-за океана. И это не огромная Турция с 80-миллионным населением и развитой индустрией, которая не может удовлетворять потребности в газе за счет соседей и потому импортирует американский СПГ. Это маленькая Армения с вялой экономикой и населением, которым можно целиком заселить один небольшой город.

Кстати, многие аналитики склоняются к мнению, что все происходящее на пространстве Евразии является производным интересов США. Жертвой этих игр стала даже Европа, о безопасности которой якобы пекутся Штаты. Главная цель - захватить энергетический рынок континента, обеспечив выгоду США и их ручным газодобывающим партнерам. Азербайджан в число последних не входит, и американской стороне вряд ли нравится, что с начала этого года республика на четверть увеличила газовый экспорт, экспортировав около 23 млрд. кубометров, больше половины из которых - в Европу. По сравнению с российскими или американскими поставками это, казалось бы, капля в море, однако расширение экспорта топлива европейским партнерам из Азербайджана позволило снизить стоимость газа на 16 процентов. Как заявила на днях журналистам комиссар ЕС по финансовой стабильности, финансовым услугам и Союзу рынков капитала Мейрид МакГиннесс, увеличение поставок газа из Азербайджана помогло предотвратить дальнейший рост цен в Евросоюзе.

Многоликость и цинизм это то, что мы сейчас видим, наблюдая за абсурдными сценариями, разыгрываемыми вокруг Азербайджана. Трудно сказать, как воспримут партнеры нашей страны по энергопоставкам и занятые в энергопроектах здесь компании попытки деятелей Штатов и Франции продавливать тему отказа от азербайджанского газа и нефти, если проармянская истерия достигнет апогея. Говорить об этом рано. Вероятнее всего, до постановки вопроса ребром не дойдет. Эта тема, думается, так и останется инструментом шантажа и временами будет звучать в пропагандистских спичах каких-то пустозвонов вроде Рамасвами. Но атмосфера вокруг Азербайджана какое-то время будет напряженной.

Ничего, переживем.