В январе-октябре этого года в Азербайджане магистральными газопроводами было транспортировано 32 963,9 млн. кубометров газа, что по сравнению с соответствующим больше на 4%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Госкомстат, 55,2% транспортировки газа осуществлялось по Южно-Кавказскому трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум.Экспорт газа с "Шахдениз" вырос на 7 процентов

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