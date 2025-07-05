https://news.day.az/society/1765629.html В Азербайджане юноша утонул в Куре В Сабирабадском районе 19-летний юноша утонул в Куре. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, житель села Уладжалы Сабирабадского района Мамиев Эльданиз Джабир оглу 2006 года рождения утонул в воде во время купания на участке реки Кура, протекающей по территории села. Его тело было извлечено из воды спасателями.
В Азербайджане юноша утонул в Куре
В Сабирабадском районе 19-летний юноша утонул в Куре.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, житель села Уладжалы Сабирабадского района Мамиев Эльданиз Джабир оглу 2006 года рождения утонул в воде во время купания на участке реки Кура, протекающей по территории села.
Его тело было извлечено из воды спасателями.
По факту ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре