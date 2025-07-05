В Азербайджане юноша утонул в Куре

В Сабирабадском районе 19-летний юноша утонул в Куре.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, житель села Уладжалы Сабирабадского района Мамиев Эльданиз Джабир оглу 2006 года рождения утонул в воде во время купания на участке реки Кура, протекающей по территории села.

Его тело было извлечено из воды спасателями.

По факту ведется расследование.