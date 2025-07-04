Азербайджан и UNESCAP обсудили сотрудничество

3 июля 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества и развития в Ханкенди встретился с заместителем генерального секретаря ООН и исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (UNESCAP) Армидой Салсией Алишахбаной.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Отмечается, что на встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и UNESCAP.

"Исполнительный секретарь UNESCAP выразила благодарность за приглашение на саммит и за инициативу Азербайджана принять 82-ю сессию UNESCAP в 2026 году. Во время встречи была высоко оценена растущая роль Азербайджана в регионе и на международной арене, а также с удовлетворением отмечен вклад страны в миссии ООН, в частности успешное проведение и эффективное председательство в юбилейном саммите Специальной программы по экономике стран Центральной Азии (СПЕКА) в 2023 году и в Конференции ООН об изменении климата - COP29 в 2024 году. Стороны рассмотрели возможность реализации совместных проектов в таких областях, как изменение климата и "зеленая" энергия, транспортные коридоры, технологии и цифровизация.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим глобальным вопросам и вызовам, представляющим взаимный интерес", - отмечается в информации ведомства.