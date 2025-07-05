Турция следит за напряженностью между Азербайджаном и Россией

Турция - страна с глубокими дипломатическими и стратегическими связями как с Азербайджаном, так и с Россией. Мы внимательно следим за напряженностью и призываем обе страны к сдержанности.

Как передает Day.Az, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам после визита в Азербайджан.

Он отметил, что Турция верит в то, что вопрос решится легче с помощью заявлений, способствующих снижению дипломатической напряжённости.

"Надеюсь, негативные инциденты между двумя странами прекратятся в ближайшее время. Наше самое большое желание - чтобы неприятные инциденты не нанесли непоправимый ущерб отношениям между Россией и Азербайджаном. Локальные события и их последствия можно решить, не вырывая их из контекста".

Эрдоган также заявил, что обсуждал этот вопрос с Президентом Ильхамом Алиевым во время визита в Азербайджан:

"Ильхам Алиев действует здесь очень внимательно и осторожно. Он не сторонник обострения этой ситуации".