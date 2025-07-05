Японию накрыл вулканический пепел

Вулкан Шинмоэдаке в Японии активен с конца июня, выбрасывая шлейфы пепла на высоту до 6,7 км.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Извержение привело к значительным выбросам пепла на радиусе до 50 километров, которые затронули префектуры Миядзаки и Кагосима.

Представляем вашему вниманию данное видео: