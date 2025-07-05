https://news.day.az/world/1765602.html Японию накрыл вулканический пепел - ВИДЕО Вулкан Шинмоэдаке в Японии активен с конца июня, выбрасывая шлейфы пепла на высоту до 6,7 км. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Извержение привело к значительным выбросам пепла на радиусе до 50 километров, которые затронули префектуры Миядзаки и Кагосима. Представляем вашему вниманию данное видео:
Японию накрыл вулканический пепел - ВИДЕО
Вулкан Шинмоэдаке в Японии активен с конца июня, выбрасывая шлейфы пепла на высоту до 6,7 км.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Извержение привело к значительным выбросам пепла на радиусе до 50 километров, которые затронули префектуры Миядзаки и Кагосима.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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