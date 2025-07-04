https://news.day.az/economy/1765564.html Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы активного продвижения взаимных инвестиций Обсуждено активное продвижение взаимных инвестиций между Азербайджаном и Пакистаном. Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X", передает Day.Az.
Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы активного продвижения взаимных инвестиций
Обсуждено активное продвижение взаимных инвестиций между Азербайджаном и Пакистаном.
Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X", передает Day.Az.
Было отмечено, что в ходе встречи с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мохаммедом Исхаком Даром в рамках 17-го саммита Организации экономического сотрудничества в Ханкенди прошел обмен мнениями об укреплении двусторонних экономических и торговых связей стран, активном поощрении взаимных инвестиций и перспективах партнерства между субъектами бизнеса.
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