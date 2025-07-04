Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы активного продвижения взаимных инвестиций

Обсуждено активное продвижение взаимных инвестиций между Азербайджаном и Пакистаном.

Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X", передает Day.Az.

Было отмечено, что в ходе встречи с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мохаммедом Исхаком Даром в рамках 17-го саммита Организации экономического сотрудничества в Ханкенди прошел обмен мнениями об укреплении двусторонних экономических и торговых связей стран, активном поощрении взаимных инвестиций и перспективах партнерства между субъектами бизнеса.