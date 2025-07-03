https://news.day.az/world/1765275.html Глава МИД Колумбии подала в отставку спустя полгода Министр иностранных дел Колумбии Лаура Сарабия, занимавшая этот пост с конца января, объявила о своей отставке спустя полгода после вступления в должность. Как передает Day.Az, об этом она написала на своей странице в социальной сети X.
Глава МИД Колумбии подала в отставку спустя полгода
Министр иностранных дел Колумбии Лаура Сарабия, занимавшая этот пост с конца января, объявила о своей отставке спустя полгода после вступления в должность.
Как передает Day.Az, об этом она написала на своей странице в социальной сети X.
Причиной такого решения стали разногласия внутри правительства по вопросу выбора подрядчика для изготовления паспортов.
"В последние дни были приняты решения, с которыми я не согласна и которые по соображениям личной последовательности и институционального уважения не могу поддержать", - говорится в письме Сарабии к президенту страны Густаво Петро.
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