Глава МИД Колумбии подала в отставку спустя полгода

Министр иностранных дел Колумбии Лаура Сарабия, занимавшая этот пост с конца января, объявила о своей отставке спустя полгода после вступления в должность.

Как передает Day.Az, об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

Причиной такого решения стали разногласия внутри правительства по вопросу выбора подрядчика для изготовления паспортов.

"В последние дни были приняты решения, с которыми я не согласна и которые по соображениям личной последовательности и институционального уважения не могу поддержать", - говорится в письме Сарабии к президенту страны Густаво Петро.