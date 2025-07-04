В канадском лесу обнаружена молитва «Отче наш», высеченная рунами

В лесу неподалеку от поселка Вава в канадской провинции Онтарио обнаружена каменная плита с рунической надписью. Открытие озадачило местные власти и ученых.

Как передает Day.Az, расшифровать текст смог Хенрик Вильямс, профессор рунологии из Университета Уппсалы - единственный в мире специалист по этой дисциплине.

На плите насчитывается 255 рун, и, как выяснилось, они воспроизводят молитву "Отче наш", переведенную на рунический язык первым шведским рунологом Йоханнесом Буреусом в 1611 году. Надпись взята из его книги и выбита на камне с высокой точностью. По словам Вильямса, создание такой надписи могло занять несколько недель.

Надпись была найдена еще в 2018 году, когда обвалилось старое дерево и обнажило каменную плиту, но власти долгое время держали информацию в секрете, так как находка располагается на частной территории, а исследование велось строго по научным стандартам.

Предположительно, надпись была сделана в XIX веке, хотя точную дату установить сложно. Автор, вероятно, был шведом с определенными знаниями рун, поскольку на камне есть даже незначительная корректировка текста.

Личность создателя надписи остается неизвестной. На камне обнаружена возможная подсказка, но исследователи пока не раскрывают ее, чтобы не помешать дальнейшему расследованию.

По словам Вильямса, лучше сохранить тайну, так как загадки вызывают больший интерес у людей, чем окончательные ответы.

Ожидается, что точные координаты находки будут опубликованы осенью.