https://news.day.az/officialchronicle/1765307.html Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева и Президента Шавката Мирзиёева с жителями в Ханкенди - ВИДЕО 3 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев ознакомились в городе Ханкенди с деятельностью азербайджано-узбекского совместного предприятия - швейной фабрики Businesstex JV.
Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева и Президента Шавката Мирзиёева с жителями в Ханкенди - ВИДЕО
3 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев ознакомились в городе Ханкенди с деятельностью азербайджано-узбекского совместного предприятия - швейной фабрики Businesstex JV.
Затем состоялась искренняя беседа Президента Ильхама Алиева и Президента Шавката Мирзиёева с работниками швейной фабрики.
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