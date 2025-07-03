Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева и Президента Шавката Мирзиёева с жителями в Ханкенди

3 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев ознакомились в городе Ханкенди с деятельностью азербайджано-узбекского совместного предприятия - швейной фабрики Businesstex JV.

Затем состоялась искренняя беседа Президента Ильхама Алиева и Президента Шавката Мирзиёева с работниками швейной фабрики.

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