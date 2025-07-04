https://news.day.az/politics/1765345.html Премьер-министр Казахстана прибыл в Азербайджан для участия в 17-м саммите ОЭС Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов 4 июля прибыл в Физулинский район для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Премьер-министр Казахстана прибыл в Азербайджан для участия в 17-м саммите ОЭС
Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов 4 июля прибыл в Физулинский район для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова встречали специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов и другие официальные лица.
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