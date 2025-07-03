Потасовка в парламенте Армении: полетели бутылки

В парламенте Армении произошла потасовка между депутатами правящей партии "Гражданский договор".

Как передает Day.Az, причиной стало то, что Овик Агазарян призвал российских депутатов не поддаваться на провокации армянских властей, которые аккумулируют антироссийские настроения.

После его выступления представители правящей фракции ополчились на Агазаряна, а тот на эмоциях швырнул в их сторону бутылку с водой. После этого вице-спикер НС Аршакян попросил его удалиться из зала.