В НАТО беспокоятся по поводу подводной инфраструктуры в Северном море

Нидерландский контр-адмирал Пауль Флос в интервью американскому журналу Newsweek заявил, что подводная инфраструктура НАТО в Северном море может быть уязвима для внешних угроз, передает Day.Az

По его словам, объекты инфраструктуры, в частности кабели и трубопроводы, крайне не защищены, так как в Северном море находится российский флот. Обеспечить безопасность объектов инфраструктуры является сложной задачей для НАТО, так как большая часть кабелей и трубопроводов принадлежит частным компаниям.

Эксперты оценивают затраты от вывода из строя кабелей в $14 млн ежедневно, а сбой в работе трубопроводов может стоить десятки миллиардов долларов.