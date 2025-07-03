Сильные дожди вызвали оползни в Грузии

Проливные дожди вызвали серьезные проблемы в Грузии. На 96-м км автодороги Жинвали - Барисахо - Шатили сошел оползень. Движение транспортных средств по трассе временно ограничено.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в Департаменте дорог Министерства инфраструктуры Грузии.

Отмечается, что еще одна проблема возникла на пути в Тушетию, один из главных туристических регионов страны. Ввиду плохой погоды и дождей движение транспорта по дороге в Тушетию также было запрещено. Сход оползней на 23 и 25 километрах от села Лечури привел к перекрытию дороги.

Движение всех видов транспорта также временно ограничено на дороге внутреннего значения Пшавели - Абано - Омало.

На все три упомянутые территории мобилизована соответствующая техника и проводятся интенсивные работы по расчистке дорог для скорого восстановления движения.

Однако когда именно дороги будут полностью открыты для движения, неизвестно. Все зависит от того, когда прекратятся дожди, сообщили в департаменте.