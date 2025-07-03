Microsoft объявляет о масштабных увольнениях на фоне внедрения ИИ

Новый раунд увольнений в технологической компании Microsoft стал четвертым в этом году.

Как передает Day.Az, в январе этого года компания объявила о сокращении штата на 1%. В мае она решила уволить более 6 тысяч сотрудников, а в июне компания объявила об уходе еще 300 сотрудников.

По данным Reuters, Microsoft пообещала потратить 80 млрд долларов на капитальные затраты на текущий финансовый год 2025. Однако растущие расходы на создание инфраструктуры ИИ Azure, похоже, серьезно повлияли на ее маржу. Это одна из причин, по которой гигант из Кремниевой долины решил провести эти увольнения.

В среду Microsoft объявила, что планирует "сократить свои организационные уровни", устранив некоторые старшие должностные лица, такие как менеджеры, и стремясь упростить свои продукты, процедуры и роли. Этот последний раунд увольнений является крупнейшим с 2023 года, когда компания упразднила 10 тысяч рабочих мест.

Первым СМИ, сообщившим об увольнениях, стала Seattle Times. Bloomberg сообщил, что подразделение Microsoft King, базирующееся в Барселоне и отвечающее за разработку популярной мобильной игры Candy Crush, в июне проведет реструктуризацию персонала, которая приведет к 10% сокращению, затронувшему не менее 200 сотрудников.

Еще одно подразделение Microsoft, которое больше всего пострадало от увольнений, - подразделение видеоигр Xbox. Генеральный директор Xbox Фил Спенсер объявил в электронном письме своим сотрудникам, о чем сообщает Insider Gaming, что, хотя эти увольнения происходят "в то время, когда у нас больше игроков, игр и часов игры", они необходимы "для продолжения бизнеса в будущем".

Однако Microsoft - не единственная технологическая компания, объявившая об увольнениях. Поскольку гонка за искусственный интеллект стала более распространенной, чем когда-либо, технологические компании единогласно решили поставить все, что могут, на эту новую технологию. Поэтому им нужно где-то сократить расходы, и человеческая сила, которую заменяет ИИ, кажется наиболее разумным вариантом.

Meta, владелец Facebook, ранее в этом году объявил, что сократит около 5% своих компаний, которые предлагают "более низкую производительность". Alphabet, владелец Google, провел сотни увольнений в прошлом году, все больше делая ставку на использование, а иногда и на создание собственной инфраструктуры ИИ.