Мерц объявил о наступлении времени Европы

Есть обоснованные сомнения, что связи с США останутся такими же прочными, как и раньше, сейчас настало время Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Глава немецкого правительства отметил, что будет сделано все, чтобы удержать США, однако нужно быть готовыми, что американская активность в Европе будет снижаться.