Председатель Общества Красного Полумесяца Азербайджана, депутат Милли Меджлиса и известный композитор Новруз Аслан представил новый видеопроект под названием "Mир обретает красоту".

Как передает Day.Az, в основе проекта - песня, слова к которой написала Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева. Исполнителем композиции стал заслуженный артист Азербайджана Замиг Гусейнов, а композитором является Новруз Аслан.

Проект "Мир обретает красоту" обращает внимание на силу человеческих переживаний и духовную связь, способную преодолевать время и расстояние. Композиция подчеркивает, что даже в моменты одиночества и потерь любовь может наполнять жизнь смыслом и делать окружающий мир по-настоящему красивым.

Представляем вашему вниманию этот видеопроект: