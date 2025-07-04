https://news.day.az/politics/1765344.html Президент Таджикистана прибыл в Азербайджан Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 4 июля прибыл в Физулинский район для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президент Таджикистана прибыл в Азербайджан
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 4 июля прибыл в Физулинский район для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Таджикистана Эмомали Рахмона встречали министр науки и образования Эмин Амруллаев, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов и другие официальные лица.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре