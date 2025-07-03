https://news.day.az/politics/1765198.html Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Физулинский район - ФОТО 3 июля Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл в Физулинский район для участия в 17-м Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Физулинский район - ФОТО
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 3 июля прибыл в Физулинский район для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева встречали министр культуры Адиль Керимли и специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.
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