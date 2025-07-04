https://news.day.az/officialchronicle/1765394.html Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Пакистана в Ханкенди - ФОТО 4 июля в Ханкенди Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Пакистана в Ханкенди - ФОТО
4 июля в Ханкенди Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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