Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Пакистана в Ханкенди

4 июля в Ханкенди Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется