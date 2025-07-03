Самый крупный марсианский метеорит выставят на продажу за $4 млн

Самый крупный марсианский метеорит весом 24,5 кг выставляют на продажу на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке, его планируемая цена - $4 млн.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал CNN.

"Ожидается, что метеорит будет продан на аукционе в конце этого месяца за $4 млн", - говорится в материале.

Уточняется, что значительная часть (21,2% по объему) метеорита, известного как NWA 16788, состоит из стекла маскелинит. Оно образовалось, когда астероид врезался в поверхность Марса с огромной силой и спровоцировал метаморфозы.

Всего на Земле были обнаружены около 400 марсианских метеоритов. Такие фрагменты планеты попадали в космос при ее столкновении с другими космическими объектами.

Сообщается, что космическая порода была обнаружена в Нигере в 2023 году охотником за метеоритами.