Вотум недоверия главе ЕК может привести к отставке всего состава

Вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен за коррупцию при закупке вакцин от COVID-19 может быть и не вынесен, но в случае его успеха в отставку придется уйти всей Еврокомиссии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это утверждает европейское издание Politico.

"Урсула фон дер Ляйен ждет голосования о вотуме недоверия в Европарламенте на следующей неделе. Хотя это голосование носит символический характер, и никто не ожидает, что оно закончится успешно, это подчеркивает растущий в Брюсселе гнев в ее адрес после серии противоречивых действий и скандалов", - отмечает Politico.

Издание подчеркивает, что, если вотум недоверия главе Еврокомиссии все же будет вынесен, "это приведет к отставке всей Еврокомиссии и запустит сложный процесс назначения новых 27 европейских комиссаров".

Прецедент с отставкой Еврокомиссии в полном составе из-за обвинений в коррупции уже был в истории Евросоюза. 15 марта 1999 года разом уволилась вся комиссия люксембуржца Жака Сантера.

Коррупционные обвинения и скандалы - не редкость как в Еврокомиссии, так и в Европарламенте, но они крайне редко приводят к судебным процессам или отставкам.