США сбросят миллиарды мух на Мексику и Техас

Власти США готовятся выпустить с самолетов миллиарды стерильных мух над Мексикой и южным Техасом, чтобы остановить распространение опасного паразита - личинок мухи-винтокрыла, питающихся живыми тканями. Проект призван защитить животноводство, дикую природу и даже домашних питомцев от смертельной угрозы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Associated Press (AP).

Министерство сельского хозяйства США планирует массово разводить взрослых самцов мух, стерилизовать их радиацией и выпускать в дикую природу. Стерильные самцы будут спариваться с дикими самками, не давая потомства и постепенно уничтожая популяцию паразита. По словам ученых, это экологичнее и эффективнее, чем применение ядов.

Стерилизация мух и их массовый выпуск из самолетов уже помогли полностью уничтожить этого вредителя в США и странах к северу от Панамы десятки лет назад. Однако в конце 2023 года винтовочная муха вновь появилась на юге Мексики.

Ученые уже подтвердили планы открыть новый завод по разведению мух в южной Мексике к июлю 2026 года и создать распределительный центр в Техасе до конца 2024 года. При необходимости США будут импортировать стерильных мух с завода в Панаме, который способен производить до 117 миллионов мух в неделю, но для борьбы с угрозой нужно как минимум 400 миллионов в неделю.

Опасность личинок связана с тем, что в отличие от большинства мух, которые питаются разлагающимися тканями, муха-винтокрыл откладывает яйца в открытые раны или слизистые оболочки живых теплокровных животных, включая людей. Вылупившиеся личинки буквально поедают плоть изнутри.

"Тысячефунтовая корова может погибнуть за две недели", - рассказал Майкл Бейли из Американской ветеринарной ассоциации.

Исследователи подчеркивают, что технологии стерилизации мух и их массового выпуска считаются одной из важнейших побед американской сельскохозяйственной науки, но предупреждают, что даже после полного уничтожения вредителя нельзя закрывать заводы.

"То, что мы посчитаем полностью побежденным, всегда может вернуться", - отметил профессор Университета Флориды Эдвин Берджесс.