В России повышают госпошлины для мигрантов

Правительство России в четверг на заседании одобрило законопроект, которым предлагается ввести госпошлину за постановку иностранного гражданина на учет по месту пребывания.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС источник в кабмине.

Планируется также увеличить размер госпошлины за регистрацию иностранного гражданина по месту жительства. Эти меры важны, с одной стороны, для усиления контроля за пребыванием иностранцев в России - пока еще многие находятся в стране незаконно. С другой стороны, это позволит госорганам компенсировать фактические затраты, связанные с оформлением и выдачей патента.

Еще один фактор - выравнивание условий для разных людей. Сейчас патент для иностранца, работающего по найму, фактически не облагается госпошлиной: авансовые платежи по НДФЛ учитываются работодателем при дальнейших расчетах с сотрудником. Однако этот документ является основанием для законного нахождения и трудоустройства в России. Его оформление сопоставимо с выдачей россиянам документов - а такие услуги обычно облагаются пошлиной.

Неравные условия были и между самими мигрантами. Иностранцу для работы в России нужно либо разрешение на работу (для тех, кто въезжает по визе) либо патент (кто въезжает без визы). Пошлины для получения разрешения на работу уже давно существуют, а патент - аналогичный юридический документ, но ранее пошлиной он не облагался.

Правительство ожидает, что обновление госпошлин будет стимулировать и самих мигрантов более ответственно относиться к документам и срокам их действия.