Президент Ильхам Алиев принял в Ханкенди министра промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов

4 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в Ханкенди делегацию во главе с министром промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов Султаном Ахмедом аль-Джабером.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, гость передал главе государства приветствия Президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Выразив признательность за приветствия, Президент Ильхам Алиев попросил передать и его приветствия шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

Султан Ахмед аль-Джабер пожелал успехов работе 17-го саммита Организации экономического сотрудничества, проходящего в городе Ханкенди. Гость сказал, что строительно-восстановительные работы, проводимые в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также природа этих мест произвели на него большое впечатление.

На встрече было выражено удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами именно в стратегической плоскости в соответствии с видением лидеров обеих стран.

Было подчеркнуто, что Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты поддерживают друг друга в рамках международных организаций.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о деятельности компании Masdar в Азербайджане, программах сотрудничества и стратегических действий в сфере возобновляемых источников энергии, будущих проектах в этом направлении.

На встрече также были затронуты вопросы сотрудничества в энергетической, туристической, гуманитарной и культурной областях.