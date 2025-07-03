Но не своих, а католикоса

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Пашинян требует внеочередные выборы Католикоса всех армян.

Day.Az представляет публикацию:

Видимо, Никол Воваевич брал пару дней отгула от темы армянской церкви. Менял, так сказать, обстановку.

Но как и все хорошее в этой жизни, любой отгул заканчивается - и Пашинян опять вернулся к старой-доброй теме развратников в рясах.

"Внеочередные выборы обязательно должны состояться. Но внеочередные выборы Католикоса всех армян", - написал армянский премьер в Facebook.

Армянская оппозиция уже ждет: к кому сегодня-завтра нагрянут омоновцы?

Ранее мы сообщали, что Манасян пошла против Пашиняна.