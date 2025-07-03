https://news.day.az/world/1765139.html Пашинян снова требует досрочных выборов. Но не своих, а католикоса В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Пашинян требует внеочередные выборы Католикоса всех армян. Day.Az представляет публикацию: Видимо, Никол Воваевич брал пару дней отгула от темы армянской церкви. Менял, так сказать, обстановку.
Пашинян снова требует досрочных выборов. Но не своих, а католикоса
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Пашинян требует внеочередные выборы Католикоса всех армян.
Day.Az представляет публикацию:
Видимо, Никол Воваевич брал пару дней отгула от темы армянской церкви. Менял, так сказать, обстановку.
Но как и все хорошее в этой жизни, любой отгул заканчивается - и Пашинян опять вернулся к старой-доброй теме развратников в рясах.
"Внеочередные выборы обязательно должны состояться. Но внеочередные выборы Католикоса всех армян", - написал армянский премьер в Facebook.
Армянская оппозиция уже ждет: к кому сегодня-завтра нагрянут омоновцы?
Ранее мы сообщали, что Манасян пошла против Пашиняна.
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